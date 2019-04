Youssou Ndour à France 24 : « À 13 ans, j’avais cette envie de mélanger passé et avenir »

Invité sur France 24, ce mardi, pour évoquer son tout nouvel album « History », Youssou Ndour a révélé avoir très tôt une envie de « mélanger passé et avenir ».



« J’adore cette musique africaine-urbaine. À 13 ans, j’avais déjà cette envie de mélanger passé et avenir. Je suis inventeur du Mbalakh. Donc, je n’ai jamais rien programmé. J’ai pris les choses comme elles venaient. En tant que passionné de la musique, j’ai rencontré des musiciens et on a eu à créer ce qu’on appelle la ‘’World Musique’’. Du mélange et des genres. Après les choses venaient et on réagissait en fonction de ça. C’est vrai qu’aujourd’hui, si on regarde, on se dit qu’il y a peut-être tellement de choses programmées. Mais rien n’a été programmé et c’est ça la musique et la passion », a-t-il soutenu, se rappelant de son tube « 7 seconds » qui a cartonné dans les années 90. « C’est une chanson magique. »











History, « une vague de la musique urbaine africaine »



« Cette musique africaine qui est en vogue aujourd’hui, cette musique urbaine a besoin aussi d’avoir des repères. Ces repères sont les grandes mélodies qui ont été là. J’aimais quelques unes de ces mélodies. Et, c’est comme si ces mélodies sont revenues avec des jeunes qui sont des arrangeurs ou chanteurs avec leurs touches », a-t-il expliqué. Et de préciser : « ce qui fait qu’il y a l’histoire et la vision de ce qu’on appelle le futur. Cet album qui est aujourd’hui autour de moi, c’est cette vague de la musique urbaine africaine. J’aime cette démarche qui me touche. C’est pour cela que je collabore. »



Mamadou Salif GUEYE