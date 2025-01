Youssou Ndour appelle à l’action : « Parlez moins, travaillez plus, Bou Kenn Yakhal Kenn »

Youssou Ndour, Président du Conseil d’Administration du Groupe Futurs Médias et leader du groupe Super Étoile, a présenté ses vœux de nouvel an aux Sénégalais en insistant sur l’importance des valeurs du travail. Il a exhorté chacun à respecter son métier, à éviter les bavardages inutiles et à s’investir pleinement, sans empiéter sur les responsabilités des autres.



Reconnaissant que l’année 2024 a été particulièrement difficile, il a invité à adopter une posture résiliente. « La vie évolue en dents de scie. Parfois, elle est rude, mais cela ne doit pas nous empêcher d’aller de l’avant. Nous devons travailler pour relever les défis », a-t-il affirmé.



Encourageant ses collaborateurs du Groupe Futurs Médias, il a déclaré : « L’année 2024 a été éprouvante, mais j’ai confiance en GFM pour sa résilience. Je les invite à redoubler d’efforts en 2025 pour que nos ambitions se concrétisent. »



Revenant sur le secret de son succès, Youssou Ndour a partagé : « Il faut aimer ce que l’on fait, y croire, et chercher constamment à s’améliorer. Sans cette passion et cette rigueur, on ne peut pas atteindre l’excellence. »



Dans ses chansons, Youssou Ndour valorise des principes qui structurent la société, tels que l’éducation, l’effort et la connaissance de soi. « Il est crucial de savoir qui l’on est, de s’armer de valeurs comme le travail et l’éducation pour s’épanouir. On parle trop dans ce pays. Maintenant, il faut agir. Travaillons pour avancer, tout en respectant les limites des autres. »



Pour conclure, il a insisté sur l’importance d’interpréter les messages véhiculés dans ses chansons comme des invitations au progrès collectif, soulignant : « L’essentiel est de continuer à avancer. »











































































senego