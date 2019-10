Youssou Toure : « Une plaie sans base politique, un anti modèle pour la jeunesse » !

Nous comprenons la honte de ces pauvres types qui ont gouté à des voitures qu’ils ne pensaient jamais conduire de leur vie et qui lorsqu’ils ne sont plus dans les grâces du President c’est comme s’ils s’éloignent du soleil et vivent dans des nuits sombres et interminables. Pour cette race d’hommes à laquelle appartient Youssou Touré toutes les formes de bassesses sont permises pour accéder à leurs fins. On connait bien l’homme n’est ce pas lui qui reconnut et c' est vrai qu’il prenait de l’argent en tant que syndicaliste aupres de karim wade et de souleymane ndene avant que kalidou Diallo ne lui coupe les vivres. C’est le meme qu’on a vu pleurer étalant son desespoir quand le President Macky Sall l’a defenestré pour après aller faire le linge à la maison de la premiére dame. Il n est pas un modèle pour notre jeunesse il avait fui les classes pour aller jouer au faux syndicalistes racketteur il fait partie de ceux qui desacralisent la republique en criant pour aller sieger au Conseil des ministres en tant que Secretaire d’Etat et c’est le même qui,ignorant le fonctionnement de l'Etat est venu demander l’augmentation de son budget à travers la télé. Il fait partie des gens qui ont handicapé le President Macky Sall lors de son premier mandat car ils ont été des plaies au sein de la Republique mus par des intérêts personnels,mercenaires par le verbe ,grande gueule et anti models. Même etant avec le President Macky Sall, il etait entretenu par Wade et karim c'est pourquoi il a pu accompagner le President Macky Sall jusqu à la fin sinon il l’aurait quitté avant 2012. La generosité de Wade et celle de son entourage ont permis à beaucoup d’avoir été dans l’opposition sans problème car arrosés chaque nuit à l’immeuble Tamaro ou chez le gendarme Gomis ou le Colonel Cissoko . Tout le problème du President Macky Sall sont ces cafards qui l’entourent sans base politique qui n’ont aucun parcours remarquable dans ce pays et qui n’ont pas conscience que c’est une nouvelle majorité qui a élu au premier tour et non au deuxième comme en 2012. Jusqu à ce jour il y a certains qui sont en retard de 7 ans qui n’avaient pu élire le President au premier tour en 2o12 et c’est pour nous l’occasion de leur dire qu’ arriver deuxieme ne permet pas d’être President car Idy le fût deux fois. Ayez l’honnêteté de reconnaitre que le President Macky Sall plus intelligent que vous et qui connait le pays et les gens mieux que vous et qui sait que vous ne gerez que des intérêts personnels et sans base politique incapables de reunir 50 personnes, a eu la bonne idée de sortir du piege dans lequel vous l aviez enfermé pour avoir cette magnifique idée d’une majorité presidentielle à des senegalais porteurs de voix ,à des amis dont il connait la representativité car il a procédé aux renouvellements des instances du pds et avec qui il a partagé une relation qui vous depasse avant la naissance de l' APR. Ces amis ont des appareils et des moyens mis à sa disposition en fevrier 2019 et etaient sur le terrain avec leur credibilité pour l’aider à passer au 1er tour ce que vous n’aviez pas pu faire en 2012. Un petit rappel à cette petite bande de raleurs qui se glorifient de faire passer le President Macky Sall au second tour en 2012,ont été tous laminés par Thierno et Fada à Darou Mousty. Ayez un peu de magnetisme,faites bouger vos meninges pour comprendre une bonne fois que vous n’êtes plus en 2012 c’est une periode revolue,des gens ont été avec vous sur la meme ligne de depart en 2019 quand le doute vous hantez,quand certains avaient un pieds ici et l autre dans l’opposition et la finançaient meme ,nous notre choix etaient clair et assumé et nous valait les tirs de cette meme opposition qui etait consciente que le President Macky Sall etait entouré de poids lourds de la scene politique et qu’il allait gagner. Sans notre apport le président passerait à la trappe et n’aurait jamais gagné les elections malgré son bilan car à chacune de vos sorties,il perdait 10 000 voix qui allaient rejoindre l'opposition pour le sanctionner. Heureusement que le President Macky Sall est un visionnaire qui a un agenda deja etabli des objectifs clairement definis une bonne strategie et il deroule sans partager ni associer les ignares comme toi,depourvus de magnetisme. Voilà pourquoi,il vous surprend et etonne beaucoup d'analystes politiques toujours surpris. Thierno lo fait partie de ceux qui ont le parcours et le magnetisme de pouvoir comprendre et jouer plus que vous. Continuer à baver vous ne pourrez jamais l’atteindre car il ne discute pas avec vous des decrets de nomination. On l’appelle à cause de ses competences et non parce qu’il tappe aux portes à genoux, militent dans les lobbies ou deverse des insanites à travers la presse. Il nous a toujours interdit de répondre par des coups mais comme ce pays veut etre controlé par les grandes gueules et ceux qui savent insulter et juger les gens,parler au nom du peuple sans aucune legitimité,de facon deliberee nous allons rendre les coups n’en deplaise à notre President qui nous a toujours ordonné de debattre sans nous battre mais malheureusement il faut rendre les coups avec elagance et hauteurs des termes que vous aimez bcp.