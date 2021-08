Yves Buisson, épidémiologiste : "On ne pourra éradiquer le Covid-19 ".

"Le plus dur est derrière nous"

Et leurs premières réponses semblent optimistes. "Je vous rassure tout de suite, il y aura une fin de la pandémie", lance l'épidémiologiste Yves Buisson. De son côté, Bruno Lina, virologue, avance : "La situation qu’on voit actuellement avec un variant très transmissible qui entraîne une recrudescence des cas et des hospitalisations va finir par rentrer dans l’ordre", qui ajoute que "le plus dur est derrière nous".



Trois scénarios sont avancés pour le futur à venir. Le premier ? "L'épidémie reste importante à cause de nouveaux variants", ce qui est "possible mais pas le plus probable". Responsable de l'OMS, Didier Houssin nuance ainsi : "Il est possible que le virus continue de circuler très activement dans des pays dépourvus de moyens et n’ayant pas accès aux vaccins. En circulant, il peut changer et nous revenir transformé, sous une forme qu’on aura du mal à maîtriser".



Deux autres scénarios

Le scénario le plus probable ? Que le coronavirus devienne endémique, avec moins de formes graves. En d'autres termes, il pourrait "basculer vers une certaine saisonnalité et réduire en impact", selon Bruno Lina, qui pense que le Covid-19 pourrait "évoluer pour devenir un virus banal". Cette option devrait ainsi arriver "sur le long terme". Mais alors, quand exactement ? Pour Bruno Lima, "ce n'est certainement pas dans deux mois mais probablement pas dans cinq ans non plus. Ça devrait se passer dans l'année ou les deux ans qui viennent".



Et enfin, nous avons le scénario de la disparition totale du virus. Malheureusement, elle est très improbable. Bruno Lina est clair : "le virus ne va pas disparaître, on va le garder avec nous de la même façon qu’on a gardé d’autres coronavirus qui causent des rhumes". Même son de cloche chez Yves Buisson, épidémiologiste : "On ne pourra pas l'éradiquer". Et s'il venait tout de même à disparaître, le Covid-19 "réapparaîtra", ayant une "capacité d'adaptation". Des mauvaises nouvelles, mais des bonnes également.