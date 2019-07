ZIGUINCHOR : LE GANG QUI ÉCUMAIT LES AGENCES DE TRANSFERT D’ARGENT EST TOMBÉ

Les limiers du commissariat de police de Ziguinchor ont déféré, hier, au parquet un duo de repris de justice qui avait jeté son dévolu sur les agences de transfert d’argent. M. Guèye et A. Kâ sont passibles des délits que sont «association de malfaiteurs et escroqueries multiples». En effet, rapporte Enquête, de nombreuses récriminations ont fait état, depuis plusieurs mois, d’individus se présentant dans des agences de transfert d’argent pour y perpétrer des opérations frauduleuses et arnaquer leurs gérants.