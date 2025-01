Zac Mbao : en tournée de promotion, une commerciale de Canal+ échappe de peu à un viol

S. Fall l’a échappé belle. Cette commerciale de Canal+ s’est libérée de justesse des griffes de P. Camara, qui tentait de la violer. À la suite de sa plainte, le mis en cause, 47 ans, a été arrêté et déféré au parquet, ce mercredi 8 janvier, pour attentat à la pudeur et tentative de viol.



D’après le récit de L’Observateur, qui relaye cette affaire dans son édition de ce jeudi, les faits se sont déroulés alors que la victime présumée était en tournée de promotion des décodeurs de la chaîne cryptée au niveau de Zac Mbao. Lorsqu’elle croise P. Camara, ce dernier, qui est agent de sécurité à l’Ucad, clame son intention de souscrire à abonnement. Il l’invite à se rendre à son domicile pour le piment de l'appareil et le règlement des frais d’installation.



Une fois dans la chambre, l’affaire tourne au vinaigre. «L’agent de sécurité, devenu subitement agité, ferme la porte, attire la commerciale vers lui et le plaque contre le mur. Il laisse traîner sa main dans l’entrejambe de la fille et exerce sans retenue des attouchements sexuels sur elle. Prise à la gorge, de peur d’être étranglée, la commerciale se laisse faire», narre L’Observateur.



Face à cette absence de résistance physique, P. Camara exhibe son sexe et le frotte contre les parties intimes de sa victime présumée jusqu’à l’éjaculation. «Essoufflé, poursuit le journal, l’agent de sécurité lâche prise et tente de reprendre des forces. La commerciale en profite pour ouvrir la porte et s’enfuir. Lorsqu’elle retrouve ses esprits dans la rue, la commerciale part rejoindre ses collègues qui étaient dans les autres rues de Zac Mbao et leur raconte sa mésaventure.»



Le groupe se déploie chez P. Camara. Il reconnaît les faits et présente ses excuses. La commerciale l’ignore et dépose plainte au commissariat de Zac Mbao. Convoqué, l’agent de sécurité admet partiellement l’agression sexuelle. «Je lui ai d’abord proposé des rapports intimes tarifés. Elle a refusé puis j’ai juste posé ma main sur sa cuisse», minimise-t-il dans des propos rapportés par L’Observateur.



Il devra se montrer plus convainquant devant le parquet.

































































seneweb