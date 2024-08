Zelensky a limogé son chef de l'armée de l'air après la mort d'un pilote de F-16

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a démis de ses fonctions le commandant des forces aériennes du pays, quatre jours après qu'un avion de guerre F-16 que l'Ukraine avait reçu de ses alliés occidentaux s'est écrasé lors d'un bombardement russe, tuant le pilote.



L'ordre de révocation du lieutenant-général Mykola Oleshchuk a été publié sur le site web de la présidence.



Volodymyr Zelenskyy n'a pas consacré une grande partie de son allocution vidéo nocturne à ce renvoi, se contentant de dire qu'il avait décidé de remplacer M. Oleschuk, ajoutant : "Nous devons protéger les gens. Protéger le personnel. Prendre soin de tous nos soldats".



Le lieutenant-général Anatolii Kryvonozhko a été nommé commandant intérimaire de l'armée de l'air, a déclaré l'état-major général de l'armée.



L'avion de chasse F-16 s'est écrasé lundi lorsque la Russie a lancé un important barrage de missiles et de drones contre l'Ukraine.



Il s'agit de la première perte signalée d'un F-16 en Ukraine, où ils sont arrivés à la fin du mois dernier. Au moins six de ces avions de guerre auraient été livrés.



Dans un message publié sur Facebook, l'armée de l'air ukrainienne a identifié le pilote comme étant le colonel Alexei "Moonfish" Mes, qui "a sauvé les Ukrainiens de missiles russes mortels, malheureusement au prix de sa propre vie".





"Moonfish" et un autre pilote ukrainien, Andrii "Juice" Pilshchykov, s'étaient rendus aux États-Unis en juin 2022 pour faire pression sur les législateurs et les médias afin qu'ils envoient des F-16 à l'Ukraine.



Le ministère de la défense a déclaré avoir ouvert une enquête sur le crash.



Pendant ce temps, une attaque russe sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, utilisant de puissantes bombes planantes lancées par avion, a tué six personnes, dont une jeune fille de 14 ans sur un terrain de jeu, et en a blessé 47 autres, a déclaré le gouverneur de la région, Oleh Syniehubov.



Les bombes ont frappé cinq endroits de la ville, dont un immeuble d'habitation de 12 étages, mettant le feu au bâtiment et piégeant au moins une personne à l'étage supérieur.





Les équipes de secours à la recherche de survivants ont craint que l'immeuble ne s'effondre.



Volodymyr Zelenskyy a souligné que les frappes de Kharkiv étaient une preuve supplémentaire que les partenaires occidentaux devraient supprimer les restrictions sur ce que l'armée ukrainienne peut cibler avec les armes fournies dans le cadre des programmes d'aide militaire.



La frappe de Kharkiv "n'aurait pas eu lieu si nos forces de défense avaient eu la capacité de détruire l'aviation militaire russe dans ses bases. Nous avons besoin de décisions fortes de la part de nos partenaires pour mettre fin à cette terreur", a déclaré le président Zelenskyy.



Les autorités ukrainiennes ont précisé que l'attaque avait été lancée de l'autre côté de la frontière, dans la région russe de Belgorod.



C'est là qu'au moins cinq personnes ont été tuées et 37 autres blessées lors de frappes aériennes ukrainiennes vendredi soir, selon les autorités locales.



Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a accusé les forces ukrainiennes d'avoir utilisé des systèmes de roquettes à lanceurs multiples "Vampir" avec des armes à sous-munitions lors de l'attaque.



Il a indiqué que six enfants figuraient parmi les blessés et que dix personnes avaient été hospitalisées pour des blessures graves.