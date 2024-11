Zelensky au bout du fil, Trump passe le téléphone à Musk

Elon Musk a participé à la conversation téléphonique entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump lorsque le leader ukrainien a appelé le président élu des États-Unis pour le féliciter de sa victoire. Cette information a été révélée par le média américain Axios, citant un responsable au sein de la présidence ukrainienne.



Cette source, qui avait une connaissance directe de l'appel mais qui n'était pas autorisée à donner des commentaires publics, a confirmé que Zelensky et Musk ont "brièvement" parlé. Selon ces rapports, le président ukrainien a remercié le propriétaire de SpaceX d'avoir aidé son pays à accéder à la plateforme Internet par satellite Starlink.



La participation de Musk à cet appel met en évidence influence du milliardaire de la tech dans l'entourage de Trump. C'est un dernier signe en date de l'intention de Musk de "s’immiscer" dans l'appareil gouvernemental, rapporte le Washington Post, ce qui soulève des questions sur d'éventuels conflits d'intérêts compte tenu des contrats lucratifs de SpaceX avec la NASA.



Les échanges entre Trump et Zelensky sont suivies de près alors que pendant sa campagne le milliardaire a remis en cause le maintien de l’importante aide militaire et financière à l’Ukraine face à l'invasion russe qui dure depuis près de trois ans.





Trump avait même promis de conclure un accord rapide pour mettre fin à la guerre et avait suggéré que Kyiv accepte de céder certains territoires à Moscou en échange de la paix, une condition que Volodymyr Zelensky a rejetée.



C'est sous Trump que les États-Unis ont envoyé pour la première fois des armes à l'Ukraine, en 2017. Ces missiles antichars Javelin ont joué un rôle crucial dans la capacité initiale de l'Ukraine à repousser l'invasion à grande échelle en 2022.



Avec plus de 60 milliards de dollars d'aide envoyés par l'administration Biden, Washington est le premier soutien militaire de Kyiv, ce qui a suscité des critiques de la part de Donald Trump et de son colistier JD Vance, suggèrent que l'argent pourrait être mieux dépensé à l'intérieur du pays.









Pour rappel: Elon Musk a joué un rôle clé dans la campagne victorieuse de Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine, en investissant des dizaines de millions de dollars et en promouvant son allié sur son réseau social.





















































































































euronews