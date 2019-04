Zemmour s’en prend aux Sénégalais de France : « Le 18e arr. de Paris, c’est devenu Dakar, y’a plus un blanc… »

Invité vendredi dernier dans l’émission « Le Quotidien », sur TMC, Eric Zemmour évoque à nouveau les conséquences de l’immigration en France. Et cette fois-ci, celui qui est considéré publiquement comme le plus raciste de l’Hexagone, s’en prend aux Sénégalais qui y vivent. Selon le polémiste, « Le 18e arrondissment de Paris c’est devenu Dakar, y’a plus un blanc ».







Justine Henry, membre du parti au pouvoir La République En Marche (LREM), n’a pas manqué de dénoncer de telles allégations encore sorties de la bouche d’Eric Zemmour.



« Cher Eric Zemmour, votre constat grossier est faux et profondément irrespectueux envers les habitants de Paris 18. Le 18ème est un village. Un village aux mille visages et aux mille histoires de vie. Cette diversité humaine est une source d’énergie incroyable, un joyau à faire rayonner », a rétorqué Justine Henry.