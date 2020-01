Ziarra Omarienne : L’ARTP livre sa contribution pour la réussite de cette 40e édition.

En marge de la Ziarra annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall, le directeur général de l’Artp s’est rendu avec son secrétaire général ainsi que ses directeurs généraux chez Thierno Madani Tall. Une visite tendant tout d’abord à confirmer les engagements de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes pour la réussite de la Ziarra, particulièrement en ce concerne le domaine des télécommunications. En effet, le directeur général informera, compte tenu du nombre important de fidèles qui sera présent, que leurs agents seront déployés sur les lieux pour veiller à la fluidité de la communication. Abdoul Ly, profitant de l’occasion, a apporté sa contribution personnelle et sollicité, avec toute sa délégation, des prières auprès du Khalife pour la réussite de l’œuvre du président Macky Sall et pour un Sénégal de paix et de stabilité.

ACTUALITÉ