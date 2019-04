Ziarra Thierno Aliou Thiam à Ourossogui : Le Ministre Yaya Abdoul Kane sollicite des prières pour la réussite de la mission du Chef de l’État, Macky Sall

La 26ème édition de la Ziarra annuelle dédiée au marabout Thierno Aliou Thiam, a été ponctuée d’une cérémonie officielle présidée par le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, Yaya Abdoul Kane, a constaté l’APS.

Le gouverneur de la région de Matam, Oumar Mamadou Baldé et d’autres autorités administratives et locales ont participé à cette cérémonie marquant la fin de cet évènement religieux auquel de nombreux fidèles musulmans ont participé pendant deux jours.

Le ministre Yaya Abdoul Kane a au cours de la manifestation exprimé les sollicitations de prière formulées par le chef de l’Etat, Macky Sall, pour la réussite de sa mission à la tête du pays, les cinq prochaines années.



Laviesenegalaise