Ziguinchor : 387 personnes déférées, 4265 gardés à vue

Le commissaire Malick Dieng du commissariat central de Ziguinchor a fait face à la presse le weekend pour faire le point sur les différentes opérations de contrôle et de sécurisation que ses hommes ont menées au courant de l’année 2024. Face à la presse samedi dernier, le commissaire a fait savoir que 387 personnes ont été déférées au parquet sur 4265 personnes gardées à vue. « En 2024, les gardes à vue sont au nombre de 4265. Parmi ces 4265 personnes, 387 personnes ont été déférées. Et parmi ces 387 personnes déférées, 117 personnes ont commis des infractions liées au trafic et à la consommation de drogue et 107 personnes ont commis des infractions liées aux biens, à savoir escroquerie, abus de confiance ou autres », a-t-il détaillé, avant d’ajouter : « à Ziguinchor, les infractions qui reviennent le plus souvent sont celles qui touchent aux biens, à savoir les vols à l’arraché, les vols de téléphones portables et les vols de moto-Jakarta. Les autres infractions sont liées à la consommation de drogue ». Il a précisé que 4000 plaintes ont été déposées en 2024.

Concernant les autres infractions comme les accidents mortels, le commissaire souligne qu’il n’y en a eu que 12. « Par rapport à la sécurité routière, pour l’année 2024, nous avons 12 cas d’accidents mortels. Et, sur ces douze cas d’accidents, les dix impliquent des vélos-taxis, a déploré le commissaire central de Ziguinchor. Mon objectif est de faire une année entière sans avoir un cas d’accident mortel encore moins un conducteur de moto-Jakarta victime d’un accident à Ziguinchor », a-t-il indiqué. Ainsi, il a profité de cette communication pour lancer un message aux conducteurs de vélos-taxis. « J’invite les conducteurs de vélos-taxis à se conformer aux mesures édictées par l’autorité, à savoir l’immatriculation, l’assurance et le port du casque. Il faut que les conducteurs de vélos-taxis évitent le surnombre », a-t-il insisté.

Et pour arriver à ce résultat obtenu et cité par le commissaire, la police renseigne avoir fait 312 opérations de sécurisation.























































rewmi