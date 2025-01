Ziguinchor : 4 conducteurs de motos Jakarta arrêtés mardi libérés, la tension baisse d'un cran

La tension née de la volonté des autorités étatiques de régulariser le secteur des motos Jakarta baisse d'un cran à Ziguinchor. Cet apaisement fait suite à une rencontre entre les autorités administratives et autres chefs de service concernés et une délégation des conducteurs de motos Jakarta.



D'après le Groupe Médias du Sud (GMS), cette rencontre a porté ses fruits. Nos confrères de GMS, révèlent que 4 conducteurs de motos Jakarta arrêtés mardi dernier, suite à la révolte ont recouvré la liberté.



Ces 4 conducteurs de motos Jakarta ont été libérés ce vendredi. Un point que leurs camarades ont glissé lors de la rencontre d'hier jeudi avec les autorités administratives de la région. Aujourd'hui, on pourrait s'acheminer vers la réduction des charges liées à l'immatriculation des motos.



































Seneweb