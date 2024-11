Ziguinchor: Affrontements entre étudiants et forces de sécurité

Les forces de l'ordre et de sécurité de la capitale méridionale du pays, ont fait face aux étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), en grève illimitée.



Ces derniers réclament de meilleures conditions d'études et une prise charge sociale, en plus du respect des engagements du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, rapporte "Seneweb".