Ziguinchor : Déthié se joint à ses camarades de Yewwi pour soutenir Ousmane Sonko

Après avoir assisté ses camarades députés à l'audience ce matin, Déthié Fall a pris le vol pour Ziguinchor. Le président du PRP a rejoint Aida Mbodj, Malick Gakou et Cie pour apporter tout son soutien et témoigner sa solidarité à son ami et frère Ousmane Sonko, président du Pastef à la veille de son procès sur l’affaire « sweet beauté ».



« Je réitère, comme toujours, mon opposition à l'élimination d’un candidat à la prochaine présidentielle. J’en profite pour présenter mes condoléances suite au rappel à Dieu de l’agent de police Hassime Diedhiou et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés » a laissé entendre le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan wi.



Déthié Fall profite de cette occasion pour demander au Président Macky Sall de mettre un terme à tout ce qui pourrait conduire à une instabilité et de travailler pour la consolidation de la paix et de l’unité sociale.