Ziguinchor: Elle filme ses parties intimes et envoie 40 vidéos à un faux émigré

Pour trouver chaussure à son pied, la gérante d'un multiservice est tombée dans le piège d'un maître chanteur. En possession d'une quarantaine de ses vidéos intimes, le faux émigré S. Diallo harcelait et menaçait la fille de 22 ans pour coucher avec elle. Les éléments du commissariat central de Ziguinchor l'ont arrêté dans une auberge.





Technicien de réseaux câblés de télévision, S. Diallo se faisait passer pour une femme puis un sénégalais établi en Espagne, pour appâter la gérante d'un multiservice à Ziguinchor, aux initiales S. T. Il a créé deux comptes WhatsApp dans ce dessein.



Au cours du mois de novembre dernier, la gérante a reçu un message de la part d'une certaine Khadija, laquelle lui déclara qu'elle voulait lui mettre en rapport avec son petit frère Tapha qui souhaiterait se marier. Croyant discuter avec une femme, S. T. aurait accepté que son numéro de téléphone soit envoyé à ce fameux émigré basé en Espagne.



Quelques instants après, le mis en cause S. Diallo a contacté la gérante du multiservice via WhatsApp avec un autre numéro, en se présentant comme étant le modou-modou Tapha. Il a confirmé les propos de Khadija avant de demander à son interlocutrice de lui envoyer ses photos.



Il s'en est suivi une relation amoureuse virtuelle au cours de laquelle Tapha a promis de demander la main de sa petite amie. Cette dernière a même informé ses parents de de projet de mariage avec Tapha qui vivrait en Europe et qui compte venir au Sénégal ce mois de décembre. C'est ainsi que la fille de 22 ans s'est mise à envoyer ses vidéos intimes à son petit ami.



Mais le 6 décembre dernier, la gérante du multiservice a reçu une de ses vidéos intimes. Ce jour-là, S. Diallo a changé de numéro de compte WhatsApp en se présentant sous le pseudonyme "Antana" et l'a menacé de divulguer ses autres vidéos intimes avec ses parents ainsi qu'à d'autres personnes.



Toutefois, le maître chanteur a précisé à la victime qu'il est prêt à les supprimer, si elle accepte de passer un bon moment avec lui.



Désemparée, S. T. a saisi le chef de service du commissariat central de Ziguinchor. Le commissaire Malick Dieng lui a alors dit de fixer un rendez-vous à son maître chanteur, pour lui mettre le grappin. En compagnie de policiers en civil, la fille s'est présentée, vers 17 h dans une auberge, alors que le maitre chanteur était dans la salle de bain.



Surpris dans la chambre avec S. T., il a été arrêté puis embarqué au commissariat central. L'exploitation de ses téléphones portables a permis aux enquêteurs de savoir que S. Diallo utilisait trois comptes WhatsApp et se présentait parfois comme "Khadija", "Tapha" ou "Antana". Plus de 40 vidéos intimes de la victime ont été découvertes dans ses appareils cellulaires.



"Confondu avec ces éléments, le nommé S. Diallo est passé aux aveux. Il a, en effet, admis être l'auteur des faits dénoncés par la fille S. T. Revenant son modus operandi pour commettre ses forfaits, il a déclaré qu'il utilisait d'autres puces et se faisait passer pour Khadija et Tapha avant de souligner que c'est son premier coup" renseigne une source de Seneweb.



Au terme de l'enquête, S. Diallo a été déféré pour collecte illicite de données à caractère pornographique, menace et usurpation d'identité numérique.