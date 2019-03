Ziguinchor : La vérité sur César Atoute Badiate

Depuis hier, il y a des rumeurs annonçant la disparition de César Atoute Badiate, chef de l’aile combattante du Mfdc, farouche opposant de Salif Sadio.



«Je pense personnellement qu’il est mort, mais pour des questions de protocole, et de succession, son entourage a voulu garder encore le secret», confie une source bien informée. Cette dernière ajoute que ses lieutenants se sont soulevés contre lui dernièrement pour lui reprocher la léthargie et le manque de dynamisme de l’aile Sud qui, faute de commandement, est presque tombé dans l’oubli.



Aussi ces mêmes lieutenants avaient posé le problème de sa succession, mais il avait opposé un niet catégorique sous prétexte qu’il contrôlait encore la situation.



Un chose est sure, d’après le contact de Seneweb, César Atoute Badiate est alité depuis des années, presque aveugle et infirme et cela, ses combattants ne le supportaient plus. Cette crise, si elle se poursuit, analyse notre source, pourrait ouvrir des perspectives… heureuses entre les deux ailes combattantes, à savoir l’aile Sud incarnée par César et l’aile Nord qu’incarne Salif Sadio.



«Tout le monde sait que le principal écueil du rapprochement entre les deux ailes c’était César Atoute Badiate. Donc tout dépend de son successeur», conclut notre source qui rajoute que le chef militaire n’est pas interné dans un hôpital de Bissau mais il est bel et bien dans à Kathieuw, village riverain à la frontière.







seneweb