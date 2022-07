Ziguinchor : Le procureur annonce une contre-autopsie sur la mort d’Idrissa Goudiaby et Alexis Diatta

Les corps d’Idrissa Goudiaby et d’Alexis Diatta tués respectivement à Ziguinchor et à Bignona (sud) lors des manifestations du 17 juin dernier feront l’objet d’une contre-expertise médicale sur demande des familles des victimes, a déclaré jeudi, Papa Ismaël Diallo, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor.



« Les familles des victimes elles-mêmes ont sollicité qu’il soit pratiquée une contre-expertise médicale. Cette demande sera accueillie favorablement parce que, nous sommes dans les dispositions de mener une enquête impartiale et transparente’’, a expliqué Papa Ismaël Diallo au cours d’un point de presse.



Idrissa Goudiaby (Ziguinchor) et Alexis Diatta (Bignona) ont été tués lors des manifestations interdites du 17 juin. Des informations avaient fait état de mort par arme à feu.



Mais le rapport d’expertise médico-légal concernant le nommé Idrissa Goudiaby a indiqué « une mort violente par choc hémorragique suite à une plaie pénétrante du cou causée par une arme blanche contondante et tranchante comme une hache ou un sabre ».



Sa famille avait contesté le rapport du médecin légiste, persistant qu’il s’agissait « bien de mort par balle réelle », avant de solliciter une contre-expertise médicale.



Le Procureur de la République a nié en bloc les informations qui font état de « rétention de dépouilles mortelles » et précisé qu’il « n’en est rien ».



Le représentant du ministère public a présenté ses condoléances aux familles éplorées avant de rassurer sur la prise en charge ‘’avec sérieux’’ de ces deux dossiers.



« Il s’agit de deux cas de meurtres avérés et une enquête judiciaire a été ouverte à cet effet (…) ces dossiers sont pris en charge avec le sérieux qui sied. Nous en voulons pour preuves l’audition de certains témoins déjà réalisés et celle des parties civiles effectuées ce 30 juin (jeudi) en présence de leurs conseils », a insisté le Procureur de la République, note Aps.



« Plusieurs autres actes d’enquête sont également envisagés et seront posés prochainement pour situer les responsabilités de quelque bord qu’elles soient et rendre justice aux victimes. La même rigueur sera de mise en ce qui concerne le dossier d’Alexis Diatta », a-t-il assuré.























































senego