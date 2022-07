Ziguinchor / Ousmane Sonko après avoir voté : « Il faut sortir aller voter pour sanctionner Macky Sall et son régime »

Le leader de Pastef et membre de la coalition Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko a rempli son devoir citoyen ce matin un peu après 10 heures.

Ousmane Sonko a voté à Ziguinchor au centre de vote des HLM. Après avoir voté, Ousmane Sonko s’est exprimé devant la presse en ces termes « nous remercions d’abord les Sénégalais qui se sont mobilisés partout où nous sommes passés. Ils n’ont reçu aucun franc mais ils sont sortis nombreux pour nous témoigner de leur soutien. Maintenant, il faut matérialiser ce soutien en allant voter. D’après les informations que j’ai reçues, le taux de participation actuellement est trop faible. Jamais ce taux n’a été atteint dans l’histoire du Sénégal. Il faut sortir et aller voter pour que Macky Sall ne gagne pas ces élections. Parce que ceux qu’ils ont payé, vont sortir voter donc il faut voter. Nous avons constaté plusieurs cas de transferts d’électeurs de la part du régime. Celui qui le fait comme d’habitude, ne dort même jamais à Ziguinchor. Il a transféré des électeurs et il est parti depuis hier soir il a quitté Ziguinchor. Nous appelons les Ziguinchorois à sécuriser le vote. Nous n’allons pas accepter ces transferts d’électeurs et les autorités n’ont qu’à prendre leurs responsabilités. Il ne reste que 14 mois à Macky Sall pour qu’il quitte le pouvoir mais avant ça il faut le sanctionner lors de ces législatives pour qu’il perde sa majorité à l’assemblée nationale »



Il a aussi appelé à voter dans le calme et a souhaité une large victoire de sa coalition























































dakaractu