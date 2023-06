Ziguinchor : Un mort de plus enregistré

Un mort de plus enregistré à Ziguinchor en ce début de soirée au cours des manifestations. La tension qui a été vive depuis l’après-midi sur le boulevard 54 entre manifestants et FDS a fini par faire chuter le jeune Souleymane Danfa, âgée d'une vingtaine d'années.



Mécanicien de son état, le jeune Souleymane, habitant du Boulevard Alpha quartier Lyndiane de Ziguinchor, avait été touché sur le Boulevard 54 avant d’être admis à l’hôpital régional vers les coups de 17 heures. Il a finalement succombé, selon des informations reçues.



Souleymane Danfa vient ainsi rallonger la liste des jeunes tombés lors des manifestations qui ont débuté hier à Ziguinchor Commune après la condamnation du Maire de la ville et leader de Pastef les patriotes Ousmane Sonko.











































seneweb