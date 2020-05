Ziguinchor: une prostituée bissau-guinéenne testée positive à la Covid-19, ses clients priés de...

Une prostituée Bissau-guinéenne, qui est entrée illégalement au Sénégal et qui exerçait son métier dans une auberge à Ziguinchor, a été testée positive à la Covid-19. Et ses clients sont priés d’aller répondre aux autorités sanitaires de la ville, informe Dakaractu. Elle est venue dans la capitale du Sud en compagnie d'une autre dame. Informées de leur arrivée, les autorités les ont cueillies et isolées. À l’issue des tests réalisés sur elles, il n’y a qu’un seul prélèvement qui est revenu négatif. Nos confrères de préciser que les autorités ont fermé cette auberge qui exerçait dans la clandestinité, mais encore, avant de mettre en quarantaine tout son personnel, en attendant les résultats des prélèvements.