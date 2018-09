aéAutoroute Ila Touba : Le mode de tarification dévoilé

L'autoroute à péage Ila Touba, qui sera livré au plus tard le 31décembre, sera tarifé au kilométrage. "L'usager va payer exactement le nombre de kilomètres parcourus. C'est le Km parcouru qui sera effectivement payé", expliquent les ingénieurs de ce tronçon, repris par Wal fadjri.



Il n'y aura donc pas ce qu'on appelle le péage fermé, c'est-à-dire que l'usager va prendre un ticket et payer à sa sortie.



Le journal informe que Ila Touba sera doté de six gares de péage : deux à Thiambokh et un à Soun Wolof, Kirène, Nguékoye (Malicounda) et Mbour.