iTV défie la concurrence avec une nouvelle chaîne de télévision...La vérité sur le montage du groupe e-media INVEST...Dj Boubs, l'Alpha et l'Oméga, a casqué...50 millions f cfa pour racheter Nostalgie

Le groupe e-media INVEST fondé en 2018 à Dakar par des transfuges de GFM tisse, pourrait-on dire, doucement mais surement sa toile.



Plusieurs mois après mis en place un portail digital d’information ainsi qu’une radio FM, le nouvel entrant a officiellement il y'a de cela quelques semaines sa chaîne TV après une semaine de tests.

Seulement, la nouvelle chaine de télévision est disponible sur la TNT sénégalaise (canal 15), elle est baptisée iTV.

Selon les premières informations délivrées par e-media INVEST, la nouvelle chaîne sera généraliste avec une grille des programmes mixant divertissement et information. Elle s’est dans la foulée mise à l’heure de la présidentielle avec la programmation de trois émissions dédiées. Au niveau de la distribution, iTV devrait bientôt être transportée par un satellite. e-media n’a toutefois révélé aucun détail à ce sujet. Le groupe n’a par ailleurs pas indiqué si la chaîne rejoindra les bouquets commercialisés au Sénégal et dans la région subsaharienne par les opérateurs classiques de télévision payante comme StarTimes, Canal+ Afrique, TVSAT Africa et autres.



Dakarposte est en mesure de révéler que cette nouvelle chaine de télévision dénommée iTV "va bientôt être transportée en satellite"



Selon nos sources, très au fait des activités de ce groupe de presse, "la concurrence vient d'avoir un rival et pas n'importe lequel".

Invité à être plus explicite, une de nos sources de renchérir que, "cette nouvelle télévision fera un tabac avec un programme qui sortira des sentiers battus. Croyez moi"



Interpelé sur le ou les bailleurs de fonds qui se cacheraient derrière cette entreprise, notamment le rôle qu'aurait joué le célèbre patron d'ECOTRA, Abdoulaye Sylla, notre interlocuteur pouffera de rire, avant de laisser entendre: "Je ne sais pas qui vous a renseigné, mais dakarposte avait vu juste en écrivant que DJ Boubs alias Boubacar Diallo est l'Alpha et l'Oméga de ce projet. Je veux dire par là que tout est parti de lui. Il a eu échos que Samb (patron de la défunte radio Nostalgie) avait des difficultés pour gérer son business et spontanément il s'est saisi de l'aubaine. Boubs, comme vous l'écriviez a effectivement racheté la fameuse radio Nostalgie Fm. Il a acquis le fonds de commerce en payant rubis sur l’ongle. Je vous dis, il a casqué pas moins de 50 millions de nos francs pour s'octroyer les 70% et le reste des actions a été acheté par les autres transfuges du groupe Futurs Médias (Alassane Samba Diop, Mamoudou Ibra Kane etc). Tout le reste , tout ce qui a été dit ou écrit est sorti de l'imagination des auteurs"