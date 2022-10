​​" Karim Wade détient plus de mille milliards Fcfa’’

Le mouvement "Alsak " annonce des plaintes contre deux chroniqueurs



Sur le plateau de Walf Tv, deux chroniqueurs, Aliou Sow et Serigne Mansour Sy Cissé respectivement journalistes à Walfadjri et au Soleil ont soutenu que l’ancien ministre d’Etat Karim Wade détiendrait des centaines de milliards FCFA et que son retour au Sénégal sera fatal à Macky Sall. Des allégations qui n’ont pas plu aux souteneurs de Wade fils. A travers un communiqué envoyé à la rédaction de Exclusif.net, le coordinateur du mouvement " Alsak Pisa And Liguey Ak Karim menace de porter l’affaire devant la justice.



Une plainte plane sur la tête des journalistes Aliou Sow et Serigne Mansour Sy Cissé respectivement journalistes à Walfadjri et au Soleil. Ils ont déclaré, lors d’une émission sur Walft Tv, que Karim Wade détiendrait énormément d’argent. « Karim Wade n’est pas aussi léger pour appeler des gens et leur dire qu’il détient des centaines de milliards. Ce que ces deux chroniqueurs ont avancé sur le plateau de Walf TV est de la pure manipulation. C’est une stratégie pour faire décourager les Sénégalais et mettre dans leurs têtes que Karim Wade a volé des fonds publics, alors que c’est très faux », a d’emblée précisé Moustapha Diouf depuis l’Italie. « Ils savent que Karim Wade est un candidat sérieux et cherchent à tenir son image à travers ces genres d’informations erronées », déplore Moustapha Diouf depuis Italie.



Très remonté par cette sortie de nos confrères, le mouvement Alsak Pisa And Liguey Ak n’exclut pas de porter cette affaire devant les tribunaux . « Trop c’est trop, feu Amath Danskho avait accusé Karim Wade d’avoir volé 4 mille milliards FCFA. Après vérification, rien n’a été trouvé. Nous savons que ces deux chroniqueurs de Walf Tv n’ont aucune preuve. Et nous allons porter plainte contre eux pour diffamation s’ils n’apportent pas les preuves de leurs déclarations. Ils sont sur les plateaux pour diaboliser la candidature de notre mentor et nous connaissons bien cette stratégie. La candidature de Karim en 2024 est une demande sociale. Ces chroniqueurs sont très petits pour nous divertir », a fait savoir le coordinateur du mouvement " Alsak Pisa And Liguey Ak Karim"