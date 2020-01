​[Il YA 9 ANS, DANS LA RUE NAISSAIT YEN A MARRE]

A l’origine, il y’avait L'ÉLECTRICITÉ : coupures intempestives et arrogance d’un pouvoir finissant. Le 18 Janvier 2011, nous lancions officiellement le mouvement Y en a marre. DANS LA RUE.



Aujourd'hui, 18 Janvier 2020, c’est encore l’ELECTRICITE : augmentation du prix injustifiée orchestrée par un pouvoir rattrapé par son train de vie extravagant et ses dépenses inutiles.

Nous nous faisons encore l'écho sonore de notre peuple qui exprime son ras le bol à travers «NOO LANK".

Cet après-midi, nous serons...DANS LA RUE avec nos camarades de mouvements frères, à la rencontre du retraité dans les "les grands places", de la vendeuse de poisson au marché, du marchand ambulant des grandes artères, à la rencontre du citoyen lambda.



Y en a marre, c'est 9 ans d'engagement CONSTANT au service d'une citoyenneté active et constructive. Du chemin a été parcouru certes mais, on le sait, la route reste longue. La suite demande encore plus de constance dans d'engagement, d'intelligence et de solidarité. Alors le mot d'ordre reste la mobilisation de tous et une détermination sans faille pour les differents chantiers actuels et futurs.



Joyeux anniversaire à tous les Yenamarristes, à tous les sympathisants!



"Il n'y a pas de destins forclos, il n'y a que des responsabilités désertées"



Aliou SANE,

Coordonnateur du mouvement Y en a marre