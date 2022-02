​ TOUBA- Coupure d'eau à l'hôpital Matlaboul Fawzaïni depuis...3 mois !

Dakarposte a appris (preuves à l'appui) que depuis trois mois, à l’hôpital Matlaboul Fawzaïni, il n’y a pas d’eau. Les robinets de l’établissement sont à sec.

Les agents sont confrontés à un véritable casse-tête, en pleine crise de Coronavirus, où il est obligatoire de se laver les mains en permanence. "Ils ne peuvent pas non plus faire une véritable toilette aux patients, certains ont été lavés à l’aide de bouteilles d’eau "nous souffle t'on



L’inquiétude grandi, chez les personnels de santé. Qui, en dépit de la situation, continuent d' accueillir des patients.



Ils poussent aujourd'hui un cri de désespoir et appellent à l’aide. Quid de la direction de l'hôpital? Elle est muette comme une carpe. Aucune note de service aux fins d'expliquer le manque du liquide vital, indispensable pour lutter contre le Covid-19.



Espérons que la hiérarchie (le ministère de la santé) entende les souffrances des patients et toubibs de cet hôpital.





Affaire à suivre...







clounjay@yahoo.fr