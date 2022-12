​Affaire Sonko – Adji Sarr : Malgré ses manœuvres dilatoires, le chef de Pastef n’échappera pas au face-à-face avec la masseuse

Comme annoncé par dakarposte, le procès qui doit opposer Ousmane Sonko à Adji Sarr aura bien lieu au mois de février prochain. Et, qu’il le veuille ou non, le patron de Pastef ne pourra pas éviter la confrontation qu’il redoute tant avec sa masseuse attitrée de Sweet Beauty qui l’accuse viols multiples et menaces de mort.



Sa dernière trouvaille pour brouiller les cartes et manipuler l’opinion, c’est la plainte que ses avocats ont déposé contre Serigne Bassirou Guèye, ancien procureur de la République nouvellement affecté à l’Ofnac.

Il nous revient que cette plainte a été déposée sur la base des déclarations et audios de MC Niass, des témoignages, interviews et autres preuves du docteur Alfousseyni Gaye, des réquisitions sur les téléphones d’Adji Sarr et Sidy Ahmed Mbaye et sur la base du rapport interne de la gendarmerie.

Pour ajouter aux manœuvres dilatoires, les avocats de l'ex inspecteur des Impôts ont déposé aujourd’hui une nouvelle plainte, cette fois-ci contre les sieurs Mamadou Mamour Diallo, Sidy Ahmed Mbaye, les dames Adji Sarr et Viviane Wade, le chauffeur non identifié et X, dont les éléments listés par les avocats auraient révélé une connexion ayant eu pour but de perpétrer un ou plusieurs crimes ou délits contre la paix publique en vue d’obtenir de la justice des faveurs, avantages ou obligations qu’ils savaient indues.

Les chefs visés par la plainte (avec constitution de partie civile) déposée auprès du doyen des juges sont les suivants : " Délit d’association de malfaiteurs, atteinte à l’administration de la justice tentative de corruption active ".

Ils n’en ont pas fini cependant, car, dakarposte a appris qu' une autre plainte sera déposée demain au parquet général contre Me Pape Samba So dit Gaby qui, du fait de son statut d’avocat, bénéficie d’un privilège de procédure et de juridiction.



Mais toute cette agitation est futile. En réalité, derrière toutes ces manœuvres, Ousmane Sonko tente de manipuler l’opinion nationale et internationale afin d’échapper à la justice en se faisant passer pour la victime d’un complot politique.



Il cherche seulement à éviter cette nécessaire confrontation avec son accusatrice qui passerait aux yeux de l’opinion comme une humiliation devant les Sénégalais. Cela ne lui évitera pas de répondre de ses déclarations séditieuses et de ses actes de viols répétitifs et menaces de mort, actes qui pourraient mettre un coup d’arrêt à ses ambitions présidentielles et sonner le glas de sa carrière politique.

Ayant déjà pris " l’avance" d’Adji Sarr, " beugue bëré bëré, bagn bëré seugue bëré".

Ce procès tant attendu sera le tournant de sa vie politique car aucun Sénégalais sérieux ne votera pour un homme aussi pervers (au propre comme au figuré) et qui tente de manipuler tout le monde.







