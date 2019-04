​Air Sénégal en mode fast track ou pilotage à vue ?

Alioune Sarr, le nouveau Ministre du Transport Aérien, devra se pencher très rapidement sur le cas du pavillon national Air Sénégal.



Après la panne de l’A330 néo qui assure la desserte quotidienne Dakar – Paris – Dakar, qui a nécessité l’affrètement d’un A380 d’une capacité de 471 places, voilà que dakarposte apprend que la compagnie nationale vient de renforcer sa flotte avec un A319 anciennement exploité par la compagnie espagnole Iberia. Aujourd’hui la nouvelle compagnie qui dispose déjà de 2 ATR, d’un A330, et de deux A319, va porter sa flotte à 6 avions avec l’arrivée l’A319 qui rentrera prochainement en service.



Il se pose la question du rôle de l’ancien PM Souleymane Ndéné Ndiaye propulsé PCA de la compagnie aérienne par son ami le PR Macky Sall. Sur quelle base le DG de la compagnie prend les décisions de location et acquisition d’aéronefs quand on sait qu’il dispose de l’argent public, l’Etat est le seul actionnaire de Air Sénégal ? Quand on sait qu’un autre A319 immatriculé 6V-AMC rejoindra la compagnie dans les prochaines semaines dans les mêmes conditions.