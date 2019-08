​Amina Poté a accouché d'une... fille

On comprend maintenant pourquoi l'animatrice Amina plus connue sous le sobriquet de Poté a subitement déserté le plateau de "Settu Bi" sur Tfm. En effet, dakarposte tient de ses perspicaces réseaux de renseignements qu'elle a donné naissance à une mignonne bébé (touchons du bois!) de sexe féminin il y'a de cela quelques semaines .



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, cette illustre animatrice s’est mariée avec l’homme d’affaires, Mor Cissé.



Les deux tourtereaux se sont connus lors du décès de la mère d’Amina Poté. Venu présenter ses condoléances, Mor Cissé a sympathisé avec l’animatrice. Ils sont sortis deux semaines et les choses sont allées très vite. Ils se sont rapidement mariés devant Dieu et les hommes.



Mor Cissé est un jeune homme d’affaires, il travaille dans le secteur de l’automobile.

Pour la demande de mariage, Mor Cissé a vu les choses en grand. En effet, pour le cadeau de mariage, il a offert à sa dulcinée une voiture avec le nom de l’animatrice inscrit sur la plaque d’immatriculation. Et pour la lune de miel, les nouveaux mariés s'étaient envolés à Dubaï pour se la couler douce.





Tout le mal que leur souhaite dakarposte n'en demeure pas moins qu'ils restent unis jusqu'à la fin de leur existence sur ce monde futile et périssable !