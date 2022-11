​Après son audition par le doyen des juges, Ousmane Sonko rentre chez lui sans ses gardes du corps

Pourtant il avait fanfaronné dès sa sortie de son audition par le doyen des juges : « Je ne rentrerais pas chez moi sans mes gardes du corps » avait-il déclaré péremptoire. Mais au finish, sous le regard des radars fureteurs de dakarposte activés au domicile du leader de Pastef, Sonko est rentré tout seul chez lui.

En fait, ses nervis ont été convoqués par le procureur de Mbour qui les accuse d’être à l’origine des événements de Tchiky qui ont occasionné des blessures graves à des villageois qui avaient juste le tort d’être au mauvais endroit au mauvais moment.

Selon le communiqué produit par le Procureur de Mbour, « dans l’après-midi du 30 octobre 2022, des incidents se sont produits au village de Tchiky situé dans la commune de Diass dans le département de Mbour. Ces incidents ont opposé certains éléments qui assurent la sécurité de monsieur Ousmane Sonko Président du parti « Pastef les patriotes » à des personnes présentes aux environs de l’endroit où ils étaient positionnés à l’intérieur du village au moment du passage de leur cortège.

Malheureusement ces incidents ont occasionné des blessures à des personnes. Trois des victimes se sont présentées déjà l’unité d’enquête avec un certificat médical constatant des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 21 jours pour les deux et un certificat médical constant une incapacité totale de de travail personnel de 45 jours pour la troisième personne. D’autres personnes ont aussi déposé plainte pour destruction de leurs biens.

Au regard de l’extrême gravité des faits dénoncés, une enquête a été immédiatement ouverte et les résultats obtenus ont conduit à l’arrestation de personnes formellement identifiées comme étant les auteurs d’actes de violences ayant occasionné des blessures graves à des personnes et de destructions de biens d’autrui. »

Ce communiqué a été produit ce 3 novembre, raison pour laquelle les séides de Sonko ont été convoqués à Mbour et n’ont donc pas pu le raccompagner chez lui après son audition devant le doyen des Juges Maham Diallo.

Il n’a donc aucune raison de fanfaronner car ses gardes du corps sont accusés d’avoir agressé des personnes, leur occasionnant des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de 21 jours pour les deux et 45 jours pour le troisième plaignant. Ça va chauffer pour leur matricule.

















