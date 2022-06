​Attaque présumée de la centrale électrique du Cap des biches 17 juin

Mademba Bitèye s’est exprimé sur la question de la tentative d’attaque d la centrale du Cap des biches par de présumés terroristes. Les assaillants présumés, selon les enquêteurs, avaient l’intention de saboter les installations de cette centrale stratégique située aux portes de Rufisque. Pour Mademba Bitèye, puisque l’enquête est en cours, il préfère en attendre les résultats. Mais si cette centrale venait à être sabotée, cela coûterait énormément à l’Etat du Sénégal mais serait plus préjudiciable aux consommateurs car les délestages vont revenir de plus belle. Aussi la Senelec se constituera partie civile contre les présumé auteurs de cette tentative de sabotage qui ont été arrêtés par la justice.

Car la centrale du Cap des biches a une capacité de 85 MW et elle est d’une importance capitale pour les Sénégalais. Mais fort heureusement, l’Etat qui est responsable de la sécurité des installations stratégiques du pays veille au grain.