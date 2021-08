​Aveux du ministre Oumar Guèye – Sur la lutte contre les inondations, l’Etat a été arnaqué par l’entreprise Sahe : 1,8 milliards pour zéro

L’entreprise Sahe a bénéficié d’un marché de près de 2 milliards de nos francs pour installer des motopompes en banlieue afin de lutter contre les inondations en banlieue depuis mai 2001, soit 4 mois avant les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Dakar et ses environs. Mais à ce jour, une seule motopompe a été installée alors qu’il était prévu d’en installer 27.

Oumar Guèye a avoué qu’il y a eu des " failles" avec cette entreprise. Il ne s’agit guère de " failles" mais d’une arnaque organisée car l’argent du contribuable a été débloqué pour une entreprise qui a été incapable de mener à bien le travail pour lequel elle a été payée rubis sur l’ongle.

On comprend dès lors la colère de Macky Sall qui a exigé une reddition des comptes après qu’il a constaté que les sommes débloquées pour lutter contre les inondations n’ont servi qu’à remplir les poches de certaines entreprises. Ces entrepreneurs véreux devraient être poursuivis pour le délit d’escroquerie et envoyés en prison. Ils devront aussi rembourser 1,8 milliard et écoper d’une forte amende afin que cette escroquerie à grande échelle ne puisse se répéter.











