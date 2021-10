​Bougane Guèye contre la direction des Impôts – Le "patron" de D-Media reconnaît finalement sa dette fiscale

Après avor ameuté tous les Sénégalais en prétendant qu’il était victime d’une cabale politique, Bougane Guèye Dani a fini par reconnaître qu’il était redevable d’une dette fiscale.

En effet, le gars n’a jamais fait sa déclaration de revenus auprès des services fiscaux encore moins n’a-t-il payé ses impôts depuis très longtemps. Si bien que cette dette s’est élevée à 1,4 milliards de francs. Selon l’association des éditeurs et diffuseurs de presse, ce sont les services des impôts qui ont décidé de mettre la pédale douce pour toutes les entreprises de presse mais, à la seule condition que les patrons de ces entreprises acceptent de discuter pour obtenir un moratoire et proposer comment ils vont s’acquitter de leur dette. Ce que Bougane a accepté après avoir rué sur les brancards. C’est donc dire que Bougane est allé à Canossa et qu’il a ravalé son vomi.

Comme toutes les entreprises du monde, il doit payer ses impôts sans crier au harcèlement politique. Et s’il se lance en politique comme adversaire du régime, il devrait s’attendre à ce que rien ne lui soit donné. Qu’il cesse donc de noyer le poisson et de tenter de mener les Sénégalais en bateau.







njaydakarposte@gmail.com