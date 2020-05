​Bourse familiale à Grand-Dakar :un scandale à ciel ouvert

Le Sous Préfet de Grand-Dakar démasque les coupables et suspend les comités de ciblage des ménages vulnérables et met en place un comité paritaire pour plus de transparence dans la distribution des denrées alimentaires.



Comment est- ce possible qu'une même famille dispose de 5 bourses familiales ?

Comment est- ce possible que des conseillers municipaux, leur femme et leur bonne soient bénéficiaires de la bourse familiale au moment où des nécessiteux sont laissés en rade .

Comment est-ce possible que des délégués de quartier et leurs enfants soient bénéficiaires de bourse familiale.

En tout cas nous interpelons le Maire de Grand -Dakar à apporter des réponses sans délai face à cette situation invraisemblable.

Figurez-vous qu'à Grand-Dakar des familles -avec 5 allocataires de bourse familiale voire 10 - auront au moins 1 tonne riz, 50 L d'huile, 90 morceaux de savon, 50 paquets de pâtes alimentaires au moment où d'autres faute de cartes de parti n'auront rien.

Face à cette situation, au regard des risques de trouble à l'ordre publique nous invitons le Sous Préfet de Grand-Dakar à prendre toutes ses responsabilités: à ne pas céder aux menaces des politiciens en perte de vitesse, pour que les populations vulnérables puissent bénéficier de ses aides alimentaires pour faire face à la conjoncture.



Senegal24.sn