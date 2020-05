​COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRE: Le procès de Ndeye Maty Fall, encore renvoyé au 13 mai prochain

Ça aurait pu être une audience très tendue. Car, dans cette regrettable affaire de coups et blessures volontaires (Cbv), des débats contradictoires étaient en cours. Malheureusement, Ndeye Maty Fall, qui croupit en prison depuis le 20 avril, a finalement regagné sa cellule. Poursuivi pour avoir ébouillanté ses trois belle-filles, Ndeye Fatou Sylla Oumy et Amy Ndoye, elle devra encore patienter pour connaître son sort. Sans la présence de l'une des victimes, Amy Ndoye, toujours admise en réanimation à l'hôpital Principal de Dakar, le procès n'a pas.pu se tenir. Et a connu un deuxième renvoi.



La belle-mère, hausse le ton et ne montre aucun signe de regrets



Face à la demande de savoir pourquoi l'une des victimes n'est pas à la barre, la réponse est donnée par une de ses sœurs. "Ma sœur Amy est toujours en réanimation à l'hôpital Principal de Dakar. On ne peut même pas l'a voir", informe, Oumy Ndoye une des victimes.

Fougueuse, la prévenue n'a affiché aucun signe de regrets de ses actes. Elle hausse même le ton. "Ce n'est pas vrai. Elle est presque guérie. Mes avocats lui ont rendu visite. Et Elle est sortie de réanimation", conteste la prévenue. Suite a ce débat tendu, le juge a décidé de renvoyer l'affaire au 13 mai prochain pour la comparution d'Amy Ndoye.