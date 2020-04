​COVID-19/ NON RESPECT DU PORT DE MASQUES - La gendarmerie de la Foire intercepte plus de 20 conducteurs de scooters et des passagers

Le Sénégal continue d’enregistrer des cas déclarés positif au Covid-19. Le nombre de malade augmente de jour en jour et les régions touchées aussi. Le port du masque, devenu obligatoire en cette période de maladie, gare à ceux qui passent outre cette règle sanitaire. Et pour s’assurer que les populations sont en phase avec les mesures idoines, stratégie pour freiner la propagation du virus, les gendarmes de la brigade de Foire ont fait une descente sur le terrain. Et le constat fait est que certains Sénégalais banalisent toujours cette pandémie en ne respectant pas les recommandations dictées par les autorités sanitaires. Comme le ministère de l’Intérieur avait annoncé l'entrée en vigueur, le 20 avril passé, du port obligatoire du masque dans les lieux publics et dans les transports urbains, les forces de sécurité ne négocient plus avec le laxisme sénégalais. C’est ainsi que les hommes en bleu de la Gendarmerie de Foire ont procédé à une opération d’exigence de port de masque. Une opération qui leur a permis d’immobiliser plus de 20 scooters avec leurs conducteurs.

Une amende de 3 mille Francs Cfa payée par les interpellés

Non munis de casque et de masque, ils ont été interpellés. Des passagers à bord de véhicules de transports urbains ont aussi été arrêtés. Toutes ces personnes ont payé une amende de trois (3) mille Francs CFA. Cette opération de contrôle, rentrant dans le cadre de la nouvelle application des mesures coercitives avec la multiplication des comportements à risque des transports interurbains, des lieux de commerce et espaces publics, les sénégalais savent maintenant à quoi s’attendre si jamais ils s’aventurent à être en déphasage avec la loi. Alors que le Sénégal connaît un pic dans la transmission de la maladie du Coronavirus, il est temps de mettre fin à toute forme de négligence. Qui ne le fait pas, paiera avec sa poche. À bon entendeur !