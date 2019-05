​Clean up challenge, le mouvement ´Sameu Sunu Momel’ de Malika investit les écoles

La citoyenneté est-elle en train de retrouver ses lettes de noblesse au Sénégal? En tout cas depuis que le président Macky Sall a appelé à une synergie d’action pour rendre propre et attrayant notre cadre de vie, les idées fusent de partout et les initiatives et autres actes ne manquent pas.



Dans la banlieue dakaroise à Malika précisément, un mouvement a été créé en ce sens. Son rôle, redonner au civisme et à la citoyenneté leur lustre d’antan à travers la sensibilisation et la conscientisation des populations, les plus jeunes surtout.



Conduit par son coordonnateur Ibrahima Pene , le mouvement est en train de faire le tour des écoles de Pikine pour attirer l’attention des apprenants sur l’urgence de rendre propre notre pays. Cela passe selon lui, par une action concertée qui démarre à la base.



Des rencontres, des sketchs, des conférences et des causeries sont organisés à l’attention des élèves pour leur aider à prendre conscience de la situation et se joindre au combat.



‘Sameu Sunu Momel’ compte parcourir le pays pour vulgariser et pérenniser ses activités qui commencent à faire tâche d’huile à Malika où, des séances de nettoiement régulières sont tenues dans des quartiers ciblés.