​Concertations nationales sur la vie chère – Macky Sall assure et rassure

C’est une initiative salutaire du Président de la République. Celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif vient de réunir au Palais tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne alimentaire aux fins de discuter avec eux du renchérissement insupportable pour les Sénégalais du coût de la vie : hausse des denrées de première nécessité, hausse des prix sur le loyer, etc...

A ces concertations, ont été conviés les patrons d’entreprises, producteurs, les importateurs et les associations de consommateurs. En les regardant droit dans les yeux, le chef de l’Etat n’a pas tergiversé, il est allé droit au but en reconnaissant clairement que les populations continuent à souffrir du renchérissement des coûts malgré les efforts du gouvernement qui a procédé à des subventions importantes au cours de ces derniers mois, surtout depuis la survenue du Covid qui a mis à genoux toutes les économies du monde.

Avant de commencer à aborder les sujets du jour, il a d’abord demandé l’observation d’une minute de silence en la mémoire des victimes du bateau Le Joola dont le naufrage tragique connaît aujourd’hui 20 ans. Il dit avoir instruit le gouvernement afin que le Mémorial du Joola soit achevé dans les meilleurs délais.

Macky Sall s’est insurgé contre la rétention des denrées et la hausse illégale et incceptable de certains produits par les commerçants qui ne respectent pas les prix homologués par le ministère du commerce intérieur surtout lorsque doivent survenir certains événements religieux.

Il a rappelé que dans son discours du 16 septembre dernier, il avait pris des mesures fortes pour soulager les populations dans un contexte mondial de flambée des prix.

A cet effet, il a rappelé que le gouvernement a consenti d’énormes efforts en procédant à des subventions de l’ordre de 620 milliards de nos francs :

300 milliards de subvention sur le carburant et le gaz, 157 milliards de renonciation aux recettes fiscales, 120 milliards pour revalorisation des salaires des agents publics et plus de 43 milliards en soutien aux familles vulnérables.



Réflexion plus approfondies dans 3 semaines

Mais il a aussi rappelé que les prix de certaines denrées (sucre, huile, riz et farine de blé) sont soumis à un régime d’encadrement et que les prix sont homologués par le ministère du Commerce. Les commerçants qui ne respectent pas la réglementation pourraient donc tomber sous le coup de la loi. Mais il faut veiller à tenir compte des intérêts des populations, des industriels et des importateurs.

Mais il reconnaît qu’il existe aussi une conjoncture défavorable pour les importateurs et certains producteurs à cause de la rétention de certaines denrées comme le riz en provenance d’Inde et la hausse du dollar qui augmentent le renchérissement des prix. Le Président a donc donné des instructions sur le riz pour une nouvelle subvention de 32 francs par kilo sur ce produit de consommation courante pour les Sénégalais.

Mais il en appelle aussi à un changement de nos habitudes alimentaires : « Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons » a-t-il martelé, comme pour rappeler que nous sommes dans l’obligation d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. Mais il a aussi abordé la question du prix des loyers qui, malgré les mesures qu’il avait prises en 2013, continuent de flamber. Il a donc donné instruction à son gouvernement de faire de nouvelles propositions pour alléger la souffrance des locataires. Et il insisté pour que le tout soit prêt dans un délai de trois mois.

Au total, il a été très didactique, très convaincant, mais il a surtout fait la preuve qu’il connaît véritablement les difficultés que vivent les Sénégalais.









