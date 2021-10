​Concrétisation d'un rêve et de plusieurs années d'admiration- Youssou Ndour accorde une audience à son inconditionnelle Ndèye Ndiaye

Elle en rêvait depuis plusieurs mois. C’est désormais chose faite: Ndèye Ndiaye a, contre toute attente, rencontré son idole l'auteur de "Nothing in vain".

L'amour inconditionnel de cette dame pour la musique du "Roi du Mbaalax" n’est plus un secret pour personne.



Ceux qui la connaissent s'accordent à dire qu'elle passe ses journées à chanter à tue-tête les tubes de l’artiste. Ndèye Ndiaye connaît, nous souffle t'on, sur le bout des lèvres chacune des paroles de l'impressionnante discographie de "You".



Sur les réseaux sociaux, précisément sur "Tik Tok", Ndèye Ndiaye, avait même lancé un appel à son idole aux fins d'obtenir une audience. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Informé, Youssou Ndour accédera, sans sourciller, à la requête de cette Sénégalaise lambda .

À sa surprise, Ndèye Ndiaye , aura l'insigne honneur de rencontrer son idole ce dimanche 3 Octobre 2021.

Un des radars fureteurs de dakarposte immortalisera cette émouvante rencontre. Apparemment aux anges, Ndèye Ndiaye a pu partager un moment privilégié avec son chanteur préféré, la légende Youssou Madjiguène Ndour.



Étreinte par l'émotion, mais marquée à vie, elle laissera entendre que "Youssou est très sympathique, très simple, et apparemment très famille. En discutant avec lui, j'avais vraiment l'impression de faire partie de sa vie. Youssou Ndour est une gentillesse que je ne pensais pas si grande. Merci encore une fois à notre "Youssou International""













