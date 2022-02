​Conseil des ministres jeudi – Est-ce que ce sera le dernier avant le remaniement ?

En tout cas, l’affaire est sur toutes les lèvres. Le prochain remaniement est attendu par tous les Sénégalais, des analystes et observateurs au simple citoyen. Et les spéculateurs ont commencé à supputer sur le nom du futur PM et son profil.

Il est donc probable que dès son retour, la question sera au centre de tous les débats. Il est attendu que le Président Macky Sall, qui semble ne pas être aux pièces, prenne une décision dès son retour de voyage et qu’il commence ses consultations secrètes dans les jours qui viennent.

Aussi, il est possible que ce conseil soit le dernier avant la nomination d’un nouveau Premier ministre.



Quoi qu'il en soit, les prochains jours nous édifieront bien...









clounjay@yahoo.fr