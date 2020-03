​Coronavirus – Des boutiques attaquées à Louga en plein couvre-feu

La décision prise par le chef de l’Etat d’instaurer l’état d’urgence et le couvre-feu commence à montrer ses effets pervers. En effet, profitant du couvre-feu et des rues désertes entre 20 heures et 6 h du matin, des individus ont attaqué et dévalisé des magasins.

Dakarposte a appris que cela s’est passé dans la ville de Louga dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mars 2020. Ils ont emporté argent et matériel informatique au moment où les forces de défense et de sécurité sillonnaient les grandes artères de la ville. C’est au marché central de Louga que se sont produits ces événements.

L’Etat devrait donc veiller à multiplier les patrouilles et les check-points afin de barrer la route aux individus malintentionnés qui profitent de chaque occasion pour commettre leurs méfaits. D’ailleurs cette attaque contre des magasins peut être considérée comme une alerte. Car, en cas de confinement total, comme le préconisent certains, il y aura des risques d’émeutes et les magasins qui pourraient être attaqués se compteront pas centaines, voire par milliers. Avertissement sans frais.











