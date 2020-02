​Coronavirus - Pourquoi le Pr Macky Sall gagnerait à tout faire pour rapatrier les étudiants sénégalais de Chine

Celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif sous nos cieux n'avait peut-être pas exploré toutes les possibilités lorsqu'il affirmait que notre pays n'a pas les moyens de rapatrier les étudiants Sénégalais qui avaient lancé un sos en ce sens. Ces derniers, coincés en Chine dans la province du Wuhan où l'épidémie de coronavirus bat son plein, avaient lancé un cri du coeur demandant aux autorités de notre pays de leur venir en aide. Ils souhaitaient ardemment leur rapatriement au pays pour ne pas courir le risque d'être contaminés. Mais, le président Macky Sall avait affirmé que notre pays n'avait pas les moyens de les ramener, et il avait même, du coup renoncé à une mission en Corée du sud où il devait recevoir un prix.

Pourtant, s'il avait exploré toutes les possibilités, le président Sall aurait pu tenir un autre langage. C'est sans doute son ministre de la Santé qui ne l'a pas bien informé car le Sénégal est bien en mesure de prendre en charge médicalement les cas suspects ou avérés de coronavirus. Et nous avons également les moyens physiques et matériels pour le rapatriement de nos étudiants, ne serait-ce qu'avec l'avion présidentiel. La délicatesse reposait sur la prise en charge médicale mais, de ce point de vue, les spécialistes en épidémiologie n'ont aucune crainte. À en croire les spécialiste de l'hôpital de Fann, le Sénégal peut parfaitement prendre en charge des cas de coronavirus.

En effet, le Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) logé au Centre hospitalier universitaire de Fann dit être prêt à faire face à l’épidémie du coronavirus. Les spécialistes de ce centre avaient fait face avec succès à l'épidémie d'Ebola en 2014.

"En termes de stratégie, les virus sont à peu près les mêmes. L’épidémie du coronavirus est moins grave, même si elle est contagieuse. Le risque est encore circonscrit sur le territoire chinois. Mais nous avons les capacités techniques", rassure le Dr Bousso sur la Rfm.

"La létalité, avec Ebola, c’est au minimum 50 %, alors que les chiffres du coronavirus sont à 2 %"

Un service de prise en charge a été mis en place à l’hôpital Fann. Le Pr. Moussa Seydi, Chef du Service des maladies infectieuses, dirige le corps médical. Il rassure que le coronavirus est moins dangereux qu’Ebola.

Il n'y a donc aucune raison d'avoir des craintes exagérées pour la prise en charge médicale du coronavirus. Aussi il convient de revoir la position officielle du Sénégal en ce qui concerne le rapatriement de nos étudiants coincés dans la province du Wuhan en Chine. Le président de la République devrait écouter attentivement les Sénégalais qui plaident en faveur du rapatriement de nos jeunes compatriotes.



















Mamadou Ndiaye