​Côte d'Ivoire- Guillaume Soro dans la nasse

Alors qu'il a cherché à faire diversion en affirmant vouloir suivre des études "diplômantes" à la prestigieuse université de Harvard, aux Etats-Unis, Guillaume Soro hésite de plus en plus à quitter le territoire ivoirien. Selon des sources de nos confrères de la Lettre du Continent, l'ancien chef rebelle, qui ne bénéficie plus d'une protection diplomatique depuis sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, début février, craint d'être appréhendé dans le cadre de l'enquête menée par les autorités burkinabé concernant la tentative de coup d'Etat menée par Gilbert Diendéré en septembre 2015, à Ouagadougou. Par ailleurs, l'ex patron du Parlement doit désormais se passer du parapluie protecteur d'Alassane Ouattara depuis son rapprochement avec l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié.