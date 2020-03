​Covid-19 et ses impacts agroalimentaires: le Président Macky Sall sécurise

Le Président de la République Son Excellence Monsieur Macky Sall a eu pour premier réflexe de s'appesantir automatiquement sur l'assistance aux ménages qui seront impactés par les dégâts collatéraux du Covid-19. C'est dans cet élan qu'il a dégagé une enveloppe de 69 milliards CFA pour soulager les ménages afin de permettre aux Sénégalais de toutes catégories et obédiences de pouvoir tenir le temps de vaincre le coronavirus.

Aux populations, le Chef de l'Etat exhorte le respect strict des normes de sécurité établies par notre brillant corps médical et nos forces de sécurité publique. De telles mesures montrent que le Président a un fort penchant pour les ménages comme d'ailleurs il l'avait fait en innovant par l'octroi bourses familiales.

Dans cette galaxie de mesures, le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural sous la houlette du Pr Moussa Baldé, compte dérouler une stratégie de sécurité alimentaire axée sur des spéculations que sont : le riz, le mil, le maïs et le niébé. Des intrants comme l'engrais et le matériel agricole viendront aussi en appoint dans cette bataille contre le Covid-19.

L'avenir est prometteur pour les acteurs du secteur de l'agriculture. Le Pr Moussa Baldé qui en appelle au respect par les agriculteurs des recommandations du ministère de la santé pour se protéger en vue d'aborder l'hivernage sous de bonnes auspices annonce que le monde rural sera le premier pilier de la relance économique.