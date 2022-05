​Dakar, la banlieue, Thiès et Louga privées d’eau jusqu'à...vendredi prochain !

Les Dakarois, banlieusards, Thiessois et Lougatois débutent bien mal la semaine, pour dire le moins. En cause? Dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements qu'ils seront privés du liquide vital à compter de ce mercredi à 6 du matin et ce, jusqu'à vendredi prochain.



Motif? Il nous revient qu' "il y'a une fuite sur l'une des conduites transportant l'eau conduite par les ouvrages installées le Lac de Guiers. En conséquence, les unités de production seront à l'arrêt pendant la durée des travaux"



Vous aurez donc compris que ces travaux vont engendrer des perturbations.



"L'incident devrait être résolu au plus tard vendredi prochain" avons nous appris de bonnes sources.



En somme, beaucoup d'habitants (Dakar et sa banlieue, Rufisque et sa banlieue, villes et villages situés sur le long des conduites du Lac de Guiers) seront donc privés d'eau.



Ces coupures, vont, à n'en point douter, causer bien des problèmes à la population et notamment à nombre de centres de santé.







