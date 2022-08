​Défaite ou victoire ? Les responsables de BBY ont le blues

Le Conseil des ministres de ce mercredi s’est déroulé dans une ambiance morose. Selon les radars de dakarposte enfouis dans les couloirs du Palais, "le président de la République est entré dans la salle le visage quelque peu tendu".

Après avoir salué l’assistance et respecté le protocole, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif sous nos cieux a juste fait une brève communication puis s’est levé et a quitté la salle sans dire au revoir à personne.

Nos radars croient savoir que Macky Sall " est dans un état d'irritation pour ce qu’il considère déjà comme une défaite électorale même si les résultats officiels n’ont pas encore été publiés". Et il est sûr qu’il sanctionnera quelques ministres et DG à qui il a donné des moyens colossaux qui, au finish, n’ont servi pratiquement à rien. La plupart d’entre eux ont perdu dans leur fief et savent que des têtes vont tomber. Aussi se terrent-ils comme des lapins ces derniers jours, ruminant leur défaite et leur honte. Ils ont fui les plateaux des télés et les studios des radios et ne répondent plus au téléphone. En fait, ils savent qu’ils ont été perdus par leur arrogance et l’étalage outrancier de leur fortune mal acquise. Et ce qui les inquiète le plus, c’est qu’il ne leur reste plus que quelques mois pour perdre tous leurs privilèges, villas de luxe, 4X4 aux vitres teintées et tout le tralala…

En tout cas il est clair que Macky n’est pas du tout content et qu’il va sévir lourdement dans les prochains jours.





