​Dialogue politique : Omar Sarr et compagnie vers le Macky

La plupart des observateurs n’ont plus aucun doute. Omar Sarr et ses amis pourraient rejoindre le prochain attelage gouvernemental. Macky Sall est en train de peaufiner sa dernière liste et il est fort probable -selon les sources de dakarposte- qu’il appellera à ses côtés quelques-uns de ses anciens compagnons du PDS qui ont quitté le navire dirigé par Abdoulaye et Karim Wade. Il s’agirait notamment de personnalités comme Omar Sarr, Me El Hadj Amadou Sall ou encore Babacar Guèye. Ces messieurs semblent d’ailleurs prêts à rejoindre Macky car ils ne sont plus membres du Pds et ont créé leur propre formation politique dénommée PLDAS, une sorte de clone du PDS en fait.

Mais que vont-ils apporter à Macky Sall ? Probablement rien que des ennuis car ces gens sont honnis, détestés des Sénégalais. Qui vivra verra.