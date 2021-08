​Dieyna Baldé hospitalisée ? C’est une grosse fake-news !

La presse en ligne s’est empressée d’écrire que suite à son interpellation sur plainte du rappeur Brill Fight 4, la jeune Dieyna Baldé a été hospitalisée au pavillon spécial de l’hôpital Artistide Le Dantec de Dakar. Et, naturellement, les lecteurs entre autres novices ont compris qu’elle serait malade.

Dakarposte est en mesure de révéler qu'il n’en est absolument rien.

En fait, ces derniers temps, l’administration pénitentiaire, à cause du Covid, envoie la plupart des prévenus hors des prisons ordinaires pour éviter les contaminations. C’est ainsi que les prévenus de sexe masculin sont envoyés au Cap Manuel et ceux de sexe féminin au pavillon spécial . Il s’agit de mesures de prévention afin d’éviter que le coronavirus contamine en masse le nombre assez pléthorique de détenus. Cette mesure date d’ailleurs de plusieurs semaines pour ne pas dire quelques mois. Dieyna n’est donc pas malade mais isolée pour cause de Covid 19. Tout le reste n'est que légende!











