​Dr Ibrahima MENDY à Ousmane Sonko «La Casamance n’a pas besoin d’une monnaie séparatiste »

Le président du mouvement politique“And Defar Sunu Rew” (ADSR)", Ibahima Mendy par ailleurs responsable de l'APR dans la capitale du Sud n'a pas apprécié la sortie de Ousmane Sonko à Ziguinchor. Pour le Directeur de l’analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (Dapsa), la monnaie locale que Sonko propose aux Ziguinchorois, est une "monnaie séparatiste."







"Le 29 décembre 2021 devant toutes les factions de PASTEF Casamance, Ousmane SONKO, Président de PASTEF et candidat à la Mairie de Ziguinchor pour les élections locale 2022, a présenté son programme appelé BUROK. Un programme, qui, du reste n’est pas trop différent des programmes proposés par les candidats à la Mairie de Ziguinchor depuis Monsieur Robert SAGNA jusqu’à Monsieur Abdoulaye BALDE. La seule nouveauté dans ce programme est la surprenante et dangereuse proposition portant sur la création d’une monnaie destinée exclusivement à la Casamance. Or, La Casamance n’a pas besoin d’une monnaie séparatiste car son développement économique n’est possible que dans le cadre national à travers une monnaie nationale", a t-il rectifié.





A en croire Ibrahima Mendy, "pour une candidature à la Maire de Ziguinchor et donc pour sa propre carrière politique, Ousmane SONKO cherche à dresser les Casamançais contre le reste du Sénégal à l’aide de proposition tendant à détruire la cohésion nationale qui nous est d’une préciosité incommensurable. Ousmane SONKO est encore dans son jeu favori, la manipulation de masse, car il sait très bien qu’il n’appartient pas au maire ou à une autorité locale de mettre en place une monnaie ou un autre système d’échange ou de monnayage en Casamance. Seul l’Etat est habilité à créer une monnaie locale ou nationale."