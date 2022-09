​Election des députés et installation du bureau de l’Assemblée nationale – Macky Sall salue la maturité du peuple sénégalais

Le président de la République s’est d’abord désolé des incidents survenus lors du vote pour le bureau de l’Assemblée nationale. Il s’est aussi félicité du bon déroulement des législatives et du vote des Hauts conseillers pour les collectivités locales.

Concernant les incidents lors de l’élection du bureau de la représentation parlementaire, il en a dit ceci :

« Ce n’est certainement pas ce que les citoyens, qui ont voté dans le calme et la transparence, attendent de leurs représentants. Il faut prendre garde. Dans un monde exténué par les déchirures de la guerre, de la violence et de l’extrémisme, nous devons mesurer la chance que nous avons de vivre dans la paix, la sécurité et la stabilité.

Nul n’a le droit de détruire ce legs ancestral, notre bien commun.

Il nous appartient plutôt de l’entretenir et de le transmettre aux générations futures ; parce que les hommes passent, mais la nation sénégalaise demeure.

En vertu des charges constitutionnelles qui m’incombent, j’ai le devoir de nous rassembler autour de notre bien commun et de notre commun vouloir de vie commune ; parce que c’est mon rôle de garant de l’unité nationale et du fonctionnement régulier de nos institutions.

J’ai la conviction que c’est aussi le choix que vous avez exprimé, mes chers compatriotes, en votant dans le calme et la sérénité. Par ce vote, vous avez réitéré votre attachement à la paix, contre la violence sous toutes ses formes ; pour que la nation reste unie, au-delà de ses diversités, et pour que nos institutions continuent de fonctionner sans entrave.

Votre message de paix, de stabilité et d’harmonie nationale doit être entendu de tous, sans exception. »

Y compris des députés bien entendu ! Ce message leur est aussi adressé directement afin qu’ils fassent preuve de respect et de responsabilité.



























